رابط الاستعلام عن معاشات مايو بالرقم القومي 2024 “أعرف التفاصيل وشوف هتقبض كام”!!

يتساءل الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن معاشات مايو بالرقم القومي فمن المعروف أنه يمكن الآن لجميع أصحاب المعاشات أن يستعلموا عن معاشاتهم بسهولة، ومن الجدير بالذكر أنه يرتفع التساؤل من جانب المواطنين حول موعد صرف المعاشات، وهذا مع قرب الشرف لشهر مايو القادم من هذا العام 2024م، وفيما يلي سنوضح لكم تفاصيل ذلك المتعلقة بموعد الصرف وأيضًا كيفية الاستعلام عن تلك المعاشات إلكترونيًا.

الاستعلام عن معاشات مايو بالرقم القومي

من الممكن الآن أن يتم الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالزيادة المقررة باتباع الخطوات التالية:

التوجه الى الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية من هنا.

النقر على زر الإستعلام المعاشات.

تدوين كل البيانات المرادة منك.

النقر على زر الاستعلام.

اماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

بينت هيئة التامينات الاجتماعية جميع الأماكن التي يمكن أن يتم من خلالها صرف معاشات مايو 2024 فمن ضمنها ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي

المحافظ الالكترونية

منافذ شركة فوري وغيرهم من الأماكن الأخرى.

موعد صرف معاشات شهر مايو

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه من الممكن ان يتم صرف معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة بداية من اليوم الأول من شهر مايو القادم 2024 لكل المواطنين المستحقين من أصحاب المعاشات، ويكون الصرف مستمر إلى اليوم الذي سيكون موافق السادس من مايو 2024، وتجدر الإشارة بأن صرف معاشات شهر مايو القادم 2024 تم صرفها بالفعل منذ اليوم الأول من الشهر بالتحديد في يوم 1 مايو 2024