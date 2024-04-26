اسمك هتلاقية “هنـــا” الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو .. مبروك عليك المعاش الجديد

يتساءل الأشخاص عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة حيث أن هذا البرنامج من أبرز برامج الدعم المصرية التي تمنح المواطنين الأكثر احتياجا دعما شهريا، ومن الجدير بالذكر أن هناك اشخاص يتساءلون عن جميع الأسماء التي تم قبولها لتحصل على هذا الدعم من البرنامج فمن الجدير بالذكر أيضًا أن وزارة التضامن الاجتماعي قد نوهت على أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الأسماء بسهولة، وفيما يلي في هذا المقال سنتناول معا التفاصيل.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

بينت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من الممكن أن يتم استخراج الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الالكتروني المتعلق بها ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الذهاب لموقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية تدوين الرقم القومي المتعلق بالمستفيد.

الخطوة الثالثة النقر على زر عرض النتيجة.

معاش تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة من برامج الدعم المميزة المصرية التي يرغب الأشخاص في الحصول على الدعم منها، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج له مجموعة من الشروط الضرورية التي لابد من توافرها في المتقدمين، حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم المالي المقدم من جانب البرنامج كل شهر ومن الجدير بالذكر أن من ضمن الشروط اللازمة للحصول على الدعم ما يلي: