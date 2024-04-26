“موبايل خارق هيعجبكم بمواصفاته” هاتف سامسونج الشبابي الجديد ببطارية 6000 مللي أمبير!

ما زالت شركة سامسونج جالكسي تتصدر جميع الأسواق العالمية بفضل منتجاتها وجودة هواتفها المحمولة، وظهرت مؤخرا بهاتف جديد ذات مواصفات رائعة وبطارية قوية مما جعل الكثير يتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع بطارية 6000 مللي أمبير، أقوى موبايل شبابي من سامسونج.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي f15

يشتمل هاتف سامسونج جالكسي f15 على العديد من المواصفات الرائعة التي أبرزها ما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Samsung galaxy F15 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم سعة البطارية ٦٠٠٠ ملي امبير نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 6,6 بوصة نسبة قوة الشحن ٢٥ وات نوع المعالج MediaTek Dimensity 6100+ SoC الرامات ٤،٦،٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت معدل التحديث ١٢٠ هرتز عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الأمامية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل نظام التشغيل اندرويد ١٤

مميزات هاتف Samsung galaxy f15

أما عن مميزات هاتف Samsung galaxy f15 فهو يحتوي على العديد من المميزات التي أبرزها ما يلي:

ومن أول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.

كذلك يدعم أيضاً بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن لمدة طويلة، وأيضا شحن سريع جدا للبطارية.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف سعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور دون أي قلق من المساحة.

بالإضافة إلى جميع ما سبق فهو يدعم أيضاً شكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.

ويدعم أيضاً ذلك الهاتف معالج قوي، وكاميرات أمامية وخلفية ذات دقة وجودة لا مثيل لها.

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