ساعات فقط على لقاء الملوك “موعد عرض مباراة الأهلي القادمة ضد مازيمبي” والقنوات الناقلة 2024

يبحث جمهور الاهلي باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مباراة الاهلي القادمة حيث انه سوف يتم إقامة مباراة اخرى بين الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا وينتظر الجمهور هذه المباراة لانها سوف تقوم بحسب تأهيل النادي الأهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا وسوف يتم حصد اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي في حال فوز النادي الأهلي والتي كانت المرة 12 في تاريخ الأهلي ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد عرض مباراة الاهلي والقناة العارضة للمباراة تابعوا معي.

موعد عرض مباراة الأهلي القادمة

سوف يتم التقاء النادي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في يوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر وسوف يتم إقامة المباراة في استاد القاهرة الدور النصف النهائي في دوري الابطال لقاء مع العلم ان لقاء الذهاب الكونغو في المباراة الفائتة قام بالانتهاء بتعادل سلبي بينهم حيث ان الفائز في هذه المباراة سوف يتم تأهيله في مباراتين الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا حيث ان مباراة الذهاب التي تم عرضها بين صن داونز والترجي قامت بالانتهاء بفوز بطل تونس بهدف امام لا شيء

القناه الناقله لمباريات دوري ابطال افريقيا

يمكن لجميع متابعي مباريات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا مشاهدة جميع المباريات مجانا عبر شاشة قناة بي ان سبورت التي تعتبر هي الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وفي شمال القارة السمراء.