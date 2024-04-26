أخبار مصر
عاجل من الوزارة “زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2023” .. اعرف التفاصيل
يقوم المواطنين في تلك الفترة الجارية بالتساؤل عن زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين، حيث أن هناك العديد من الأخبار المنتشرة حول ذلك ولكن وزاره التموين والتجارة الداخلية قد نوهت عن جميع التفاصيل التي تخص تلك الأخبار، وفيما يلي في هذا المقال سنتناول معًا كل ما يخص ذلك.
زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين
أوضحت وزارة التموين والتجاره الداخليه جميع التفاصيل التي تخص زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين، فمن المعروف أن نصيب الفرد يكون 50 جنيها مصريا يحصل فيها على الزيت والسكر وباقي السلع الاخرى التي تكون من حقه، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد نوهت أن ما يتم تداوله من أخبار بشأن زيادة نصيب الفرد لا يكون لا صحة من الأساس وهي مجرد شائعات.
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
بينت وزارة التموين جميع ما يخص اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين فمن الممكن الآن أن يتم إضافة المواليد بسهولة باتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى الذهاب الى موقع مصر الرقمية وهذا بواسطة الضغط على هذا الرابط من هنا.
- الخطوة الثانية إنشاء حساب على المنصة.
- الخطوة الثالثة تسجيل الدخول برقم الجوال الخاص بك المسجل على المنصة.
- الخطوة الرابعة انتقاء أيقونة خدمات التموين.
الخطوة الخامسة انتقاء ايقونه ضم أفراد أسرتي.
- الخطوة السادسة النقر على زر إضافة، وبذلك يتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بعد اتباع تلك الخطوات السابقة من خلال المنصة، ولكن لا بد من التنويه أنه يتم الإضافة فقط لمن هم مستحقين ومتوفر بهم الشروط.