هنقولك مبروك قريب “الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024” .. هتستلمها في 30 يوم بس

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإلكترونية فقط باستخدام الرقم القومي حيث انها اتاحت بعض الخطوات البسيطة حتى تسهل على المواطنين الاستعلام بدلا من ضياع الوقت والجهد للذهاب الى المقرات الخاصة بالوزارة أو البنك الذي يتم التعامل معه من قبل الوزارة للتقسيط ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع عن كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي تابعوا معي.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يتساءل قطاع كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بعد ان قامت الوزارة بالاعلان انه يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإلكترونية من خلال الموقع المعتمد من خلالها الذي يمكنكم الدخول عليهم مباشرة والاطلاع على الخطوات من خلال متابعة النقاط التالية:

ادخل أولا على الموقع الرسمي الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق النقر على هذا الرابط.

انقر على أيقونة مشروع الاسكان من القائمة الرئيسية.

اكتب رقم المشروع المتقدم لها.

اكتب جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.

انقر على ايقونة الاستعلام.

ارقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

تم الاعلان عن بعض الأرقام التي يمكنكم من خلالها التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتقديم الشكاوي او الاستفسارات يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: