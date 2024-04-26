غيير ساعتك بسرعة مافيش وقت!!  تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسميًا 2024

منذ أن بدأ فصل الصيف ويتساءل قطع كبير جدا من الناس في مصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر حيث انه بالفعل تفصلنا أيام قليلة عن تغير الساعه في مصر للتوقيت الصيفي المقرر وذلك عن طريق تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة وهي ساعة قانونية بحسب التوقيت الذي تم اتباعه بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملين ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وكيفية تقديم الساعة تابعوا معي.

التوقيت الصيفي في مصر

تم تطبيق قانون تقديم الساعه لمده 60 دقيقه الذي اتى رقم 24 لعام 2023 حيث انه منذ ذلك الوقت وبدأ التوقيت الصيفي تقديم الساعه في مصر وجاء ابتداء من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2024 وظل ذلك التطبيق إلى نهاية يوم الخميس من شهر أكتوبر عام 2024 وسوف يتم تطبيق ذلك في نفس الوقت في كل عام.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تطبيق التوقيت الصيفي عدة فوائد تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء حيث ان الدوله تعود بمكاسب مالية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وبالأخص في الظروف المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع البلاد حيث ان الوزارة تعمل دائما على تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة عن طريق زيادة الساعات النهارية لمدة 60 دقيقة في فصل الصيف وعودتها مرة أخرى في فصل الشتاء.