“حلقات جديدة هتدخل الضحك في بيتك” نزل دلوقتي تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعد قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الأطفال الموجودة على الساحة الفضائية والتي تحرص على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال الصغار، لهذا يرغب الكثير من أولياء أمور الأطفال معرفة تردد قناة توم وجيري الجديد وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا.

تردد قناة توم وجيري الجديد

إن تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات جاء على النحو التالي:

التردد : 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي عرب سات

يتمكن الأشخاص تنزيل قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة، وذلك من خلال ادخال البيانات التالية:

التردد: 11315.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

خطوات تثبيت قناة توم وجيري على جهاز الريسيفر

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب على الأفراد اتباعها من أجل تثبيت قناة توم وجيري على جهاز الريسيفر الخاص بهم،وهذه الخطوات هي كما يلي:

من خلال الريموت كنترول اضغط على زر القائمة.

فتح قائمة الترددات ومن ثم اضافة تردد القناة الجديد عن طريق البحث اليدوي وليس البحث الآلي.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة من تردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز الخاص بالقناة.

في النهاية اضغط على كلمة بحث.

بعد انتهاء مدة البحث تلاحظ وجود قناة توم وجيري في قائمة القنوات.

مميزات قناة توم وجيري

تمثلت أبرز مميزات قناة توم وجيري في الآتي: