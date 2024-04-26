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رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والمستندات المطلوبة والشروط اللازمة

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

صورة يس خالد يس خالدمنذ 4 ساعات
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رابط التسجيل في سكنات عدل 3
رابط التسجيل في سكنات عدل 3

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية بسكنات عدل 3 ، إلا ـن الحكومة الجزائرية أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها وإليكم التفاصيل…..

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمشروع سكنات عدل 3، والتي جاءت كالتالي:

  • أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
  • ألا يكون لدى المتقدم سكن خاص به.
  • ألا يقل دخل المتقدم عن 4 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
  • أن يستوفى المتقدم الشروط التي أعلنت عنها وكالة عدل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

يجب على المتقدمين في سكنات عدل 3، تقديم الأوراق والمستندات التالية …

  • صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
  • شهادة ميلاد المتقدم.
  • شهادة عدم زواج أو عقد الزواج.
  • شهادة عمل ,
  • وثيقة تثبت الدخل الشهري للمتقدم .
  • صورة من وثيقة الزواج أو أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

  • زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل على الإنترنت.
  • قم بإنشاء حساب على الموقع.
  • ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
  • تأكد من ادخال البيانات المدخلة.
  • ثم اضغط على “ارسال الطلب”.
  • تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلبات المقدمة وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية بحالة الطلب.
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صورة يس خالد يس خالدمنذ 4 ساعات
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