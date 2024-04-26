رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والمستندات المطلوبة والشروط اللازمة

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية بسكنات عدل 3 ، إلا ـن الحكومة الجزائرية أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها وإليكم التفاصيل…..

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمشروع سكنات عدل 3، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

ألا يكون لدى المتقدم سكن خاص به.

ألا يقل دخل المتقدم عن 4 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

أن يستوفى المتقدم الشروط التي أعلنت عنها وكالة عدل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

يجب على المتقدمين في سكنات عدل 3، تقديم الأوراق والمستندات التالية …

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة ميلاد المتقدم.

شهادة عدم زواج أو عقد الزواج.

شهادة عمل ,

وثيقة تثبت الدخل الشهري للمتقدم .

صورة من وثيقة الزواج أو أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3