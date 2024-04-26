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رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والمستندات المطلوبة والشروط اللازمة
رابط التسجيل في سكنات عدل 3
رابط التسجيل في سكنات عدل 3 من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية بسكنات عدل 3 ، إلا ـن الحكومة الجزائرية أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها وإليكم التفاصيل…..
شروط التسجيل في سكنات عدل 3
حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمشروع سكنات عدل 3، والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- ألا يكون لدى المتقدم سكن خاص به.
- ألا يقل دخل المتقدم عن 4 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
- أن يستوفى المتقدم الشروط التي أعلنت عنها وكالة عدل.
المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3
يجب على المتقدمين في سكنات عدل 3، تقديم الأوراق والمستندات التالية …
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- شهادة ميلاد المتقدم.
- شهادة عدم زواج أو عقد الزواج.
- شهادة عمل ,
- وثيقة تثبت الدخل الشهري للمتقدم .
- صورة من وثيقة الزواج أو أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.
رابط التسجيل في سكنات عدل 3
- زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل على الإنترنت.
- قم بإنشاء حساب على الموقع.
- ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- تأكد من ادخال البيانات المدخلة.
- ثم اضغط على “ارسال الطلب”.
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلبات المقدمة وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية بحالة الطلب.