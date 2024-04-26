اوعى التاجر يضحك عليك! أسعار السجائر في المحلات بعد تطبيق الزيادة الجديدة 2024

تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن ارتفاع اسعار سعر السجائر عن طريق تطبيق زيادة جديدة عليها حيث بدأت هذه الأخبار في التداول ابتداء من يوم الأحد الموافق 14 ابريل لعام 2024 لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من المدخنين والتجار وأصحاب المحلات عن اسعار السجائر في المحلات بعد تطبيق الزيادة الجديدة الذي يمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على جميع تفاصيلها تابعوا معي.

أسعار السجائر في المحلات بعد تطبيق الزيادة الجديدة

ارتفعت بالفعل أسعار منتجات شركات جلوبال الشرقية للدخان حيث جاء ذلك تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة لقانون نظام التأمين الصحي رقم 2 لعام 2018 حيث انه يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على القائمة التي تم الإعلان عنها اسعار الدخان بعد الزيادة:

سجل سعر السجائر البوكس 25 جنيه.

سجل سعر السجائر الكليوباترا كينج سايز 35 جنيه.

سجل سعر السجائر الكليوباترا سوفت كوين 35 جنيه.

سجل سعر سجائر بوسطن بلا مونت 34 جنيه ونص.

سجل سعر سجائر كليوباترا بوكس الابيض والالوان 34 جنيه ونص.

سجل سعر السجائر الكليوباترا السوبر 34 جنيه ونص.

تم تسجيل سعر السجائر المونديال الازرق والاحمر والاصفر 34 جنيه ونص.

سجل سعر السجائر مونديال سويتش من طول أو بلوبيري 34 جنيه ونص.

سجل سعر السجائر الكليوباترا بلاك 34 جنيه ونص.

سجل سعر السجائر ماتوسيان سوبر 34 جنيه ونص سعر السجائر فسروقي مبال 55 جنيه.

سبب زيادة أسعار السجائر في مصر

تم زيادة الحد الأقصى الشرائح الضريبية الخاصة بالسجائر وقامت وزارة المالية بالموافقة على زيادة الحد الاقصى حيث انه تم الزيادة بالحد الأقصى المقرر من الوزارة.