مد سن المعاش لـ 65 لجميع موظفين الدولة بالقطاع الحكومي والخاص .. نبأ سار لهؤلاء الموظفين من الوزارة

هناك تأكيد حكومي على مد سن المعاش لـ 65 الأمر الذي ذاع صيته بين جموع المواطنين، لا سيما أن خطوة مد سن المعاش تعتبر خطوة إيجابية قامت بها الحكومة المصرية حيث تعتبر هذه الخطوة جديدة في منظومة المعاش، ألا وهي تمديد سن التقاعد العاملين في القطاعات العامة بالإضافة إلى أن هذا القرار سوف يسمح المواطنين الراغبين في العمل الاستمرار فيه حتى بعد بلوغه السن الرسمي الذي كان في الماضي عند حلول سن 60 عاما، لذلك قررنا وضع تفاصيل أكثر حول هذا الأمر.

مد سن المعاش لـ 65

على الرغم من كون سن المعاش الأساسي هو 60 عاما إلا أننا وجدنا أن الحكومة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بشأن تنظيم وتحديد سن المعاش، قد أخذوا خطوة جديدة لتوفير حياة ذات رفاهية أكثر لأسر العاملين خاصة ممن يرغبون في الاستمرار في عملهم لأطول مدة ممكنة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت تحت بند مد سن المعاش لـ 65 حيث يصل الموظف إلى سن المعاش المذكور حينما يأتي عام 2040، ومنها سيصبح سن التقاعد الرسمي لجميع الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية والعامة هو 65 عاما بدلا من 60 عاما.

سن المعاش للعاملين في القطاعات الخاصة

حينما نتحدث عن القطاع العام والحكومي بالتبعية لا بد من التحدث عن القطاعات الخاصة التي يعمل بها كم كبير من مواطني جمهورية مصر العربية، لا سيما أنه بعدما تعرفنا على تفاصيل مد سن المعاش لـ 65 في القطاعات العامة والحكومية، كان لابد من التعرف على سن التقاعد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية للقطاعات الخاصة والتي جاءت على هذا النحو التالي: