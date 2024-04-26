خروج إمام عاشور رسميًا!! صفقات النادي الأهلي الجديدة تصدم الجماهير.. أعرف التفاصيل

يتساءل قطاع كبير جدا من مشجعي النادي الأهلي في مصر الذي يصل عددهم إلى الملايين من الناس عن صفقات النادي الاهلي الجديدة حيث أن باب القيد الشتوي لجميع أندية الدوري الممتاز الذي بدأ منذ شهر يناير لعام 2024 وحسم النادي الأهلي العديد من الصفقات في العديد من المراكز ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الصفقات الجديدة للنادي الاهلي تابعوا معي.

صفقات النادي الأهلي الجديدة

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على صفقات نادي الاهلي الجديده: