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خروج إمام عاشور رسميًا!! صفقات النادي الأهلي الجديدة تصدم الجماهير.. أعرف التفاصيل
يتساءل قطاع كبير جدا من مشجعي النادي الأهلي في مصر الذي يصل عددهم إلى الملايين من الناس عن صفقات النادي الاهلي الجديدة حيث أن باب القيد الشتوي لجميع أندية الدوري الممتاز الذي بدأ منذ شهر يناير لعام 2024 وحسم النادي الأهلي العديد من الصفقات في العديد من المراكز ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الصفقات الجديدة للنادي الاهلي تابعوا معي.
صفقات النادي الأهلي الجديدة
يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على صفقات نادي الاهلي الجديده:
- قام النادي الأهلي بضم المهاجم الفلسطيني أسامه ابو علي الذي كان لاعب نادي سيروس السويدي لمدة أربع اعوام ونصف وقام بضمه مقابل مليون يورو سوف يتم تسديدها على عامين.
- قام النادي الأهلي بضم حارس مرمى الداخلية محمد الزنفلي لمدة ستة أشهر على هيئة اعارة ولكن بنية الشراء بعد ان تمت اصابة حارس المرمى محمد الشناوي بخلع في الكتف عندما كان يشارك في منتخب مصر في كأس الامم الافريقية وتم التأكد بالفعل من غيابه حتى نهاية الموسم.
- قام الأهلي بالتعاقد مع الثنائي ويندرج ادوم صربا لاعب نادي شيتا والغني صمويل اوبونج لاعب ام إس كيه زيلينا لمدة أربع مواسم ونصف بعد أن قاموا بالخضوع لفترة من الاختبارات في قطاع الناشئين في النادي الأهلي.
- تم قيد الثنائي اغاني تحت السن محمد الطاوي ورفقه التونسي حيث لا تمنح لائحة الاتحاد الحق في قيد خمسة من الأجانب فوق السن.
- قام النادي الأهلي بالتعاقد مع الثنائي الغاني اوبونج وصامويل وتم فسخ عقد صلاح محسن بالتراضي حتى ينتقل الى المصري منذ أيام قليلة.