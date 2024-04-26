منصــــة مظلتــــي لـ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تكشف عن سبب التأخير

ما زال انتظار قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يصف حال المشمولين الراغبين في أن يكون لديهم الأموال الكافية لشراء مستلزمات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب، لا سيما أن التأخير الحادث في صرف الدفعة السابعة كان سببا في شعور جميع المشمولين بالقلق جراء هذا التأخير، ولكن وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ‏قد أكدت أن هذا الأمر يصب في صالح المسؤولين وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمن يستحقه بالفعل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حالة من البحث المستمرة تسيطر على كافة معدلات ومحركات البحث من قبل المواطنين العراقيين الراغبين في التعرف على التفاصيل الخاصة بالاطلاع على قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لا سيما أن هذا التأخير لم يسبق حدوثه من قبل في دفع الدفعات السابقة الأمر الذي أدى لرغبة الكثير من المسؤولين في معرفة موعد أكيد، ولكن أكدت الوزارة أنه في القريب العاجل سوف يتم صرف أموال هذه الدفعة المنتظرة.

ومن الجدير بالذكر أنه لا بد من أن يكون لدى المواطن المشمول بدعم الرعاية الاجتماعية الخطوات التي من خلالها يتعرف على كشوفات الأسماء، على أن تتلخص خطوات التعرف على هذه الأسماء في ما يلي:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

الإلكترونية. اختر قسم الرعاية الاجتماعية.

حدد الدفعة التي ترغب بالاستعلام عنها.

أدخل اسم المحافظة التابع لها.

اكتب رقم الدفعة المطلوبة.

أدخل اسمك بالكامل في الحقل المخصص.

اضغط على استعلام للتحقق من النتائج.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

مثل أي دعم اجتماعي يقدم لمصلحة المواطنين وجدنا أن الجهات المعنية بشأن تنظيم دعم الرعاية الاجتماعية العراقية وضعت عدة شروط لتكون هي معايير استحقاق المواطنين لهذا الدعم، لا سيما أنه من خلال التعرف على الشروط يمكن للمواطن التقديم على هذه المنحة، ومنها سوف يكون ضمن قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة القادمة، على أن تتلخص هذه الشروط فيما يلي: