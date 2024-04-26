انباء بخصوص اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.. اعرف كل جديد

يتم البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بصورة دائمة من قبل المواطنين المهتمين بذلك، حيث قد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن إقتراب نتائج اسماء الوجبة الأخيرة للأشخاص المستفيدة من الدعم، وقد زادت نسبة البحث عن كيفية الاستعلام عن الوجبة السابعة وأسماء الأشخاص المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية وأهم الشروط الواجب توافرها في البرنامج.

موعد إصدار اسماء الرعاية الاجتماعية السابعة

تعمل وزارة العمل في العراق على الانتهاء من فحص الطلبات الخاصة بمنحة الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من اجل مساندة الشعب العراقي وخاصة الطبقة الفقيرة المستهدفة ومن المتوقع الاعلان عن الاسماء بعد أيام قليلة.

الشروط اللازمة للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل العراقية بالإعلان عن شروط الواجب توافرها في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 وقد جاءت الشروط كما يلي:

إن يكون المتقدم لديه الجنسية العراقية.

إقامة الشخص المتقدم إقامة دائمة في العراق.

أن يكون عمر الرجل ما بين 18 الى 60 عام.

أن يكون عمر النساء المتقدمة ما بين 15 إلى 55 عام.

أن يكون الحد الادنى لعدد أفراد الأسرة هو اربع افراد.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع عدد من الخطوات وقد جاءت الخطوات كما يلي: