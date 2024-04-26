“تمويل كنف”.. دعم مالي فوري بقيمة 30 ألف ريال سعودي للمطلقات والأرامل وذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية….

هل أنتي مطلقة أو أرملة أو لديك إعاقة وتحتاجي إلى دعم مالي لتحقيق استقلالك المالي؟ إذا، فإن “تمويل كنف” هو الحل الذي تبحثي عنه، حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن برنامج تمويل كنف، الذي يهدف إلى توفير تمويل فوري بقيمة 30 ألف ريال سعودي للمطلقات والأرامل وذوي الإعاقة، والأفضل من ذلك، لا حاجة لدفع فوائد أو رسوم ، لذلك سوف نقدم لكم شروط تمويل كنف ونشرح كيفية التقديم في تمويل كنف، والاستفادة منه.

خطوات التقديم على تمويل كنف 1445

للحصول على تمويل كنف 1445 للأرامل والمطلقات، يرجى اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل كنف.

يتوجب على المتقدم ملء جميع البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، في الأماكن المخصصة لذلك.

بمجرد تعبئة البيانات، سيقوم البنك بتحديد موعد لإرسال المستندات والوثائق اللازمة عبر البريد الإلكتروني.

يتم مراجعة طلب القرض من قبل اللجنة المختصة في بنك التنمية الاجتماعية للتأكد من استيفاء جميع الشروط والمعايير.

في حال الموافقة على طلب التمويل، يتم إيداع مبلغ 30 ألف ريال سعودي إلى الحساب البنكي لصاحب الطلب.

المستندات اللازمة للحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات

للموافقة على طلب التمويل، يتعين على الأرملة أو المطلقة تقديم الوثائق التالية:

يجب تقديم نسخة من الهوية الوطنية للأرملة أو المطلقة لتوثيق هويتها. ضرورة توفير كشف حساب يوضح الحركة المالية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة للمتقدمة. يجب توضيح رقم الهاتف المدون على منصة أبشر الإلكترونية. توضيح رقم الحساب البنكي لصاحبة الطلب لتحويل المبلغ المالي. يجب استخراج تصريح بياناتي من موقع وزارة الداخلية، مع التأكد من صلاحية التصريح. يتطلب التقديم توفير رقم آيبان لحساب البنك الخاص بالمتقدمة. تقديم العنوان الوطني الخاص بالسيدة المتقدمة.

الشروط اللازمة للحصول على تمويل كنف

للحصول على التمويل من برنامج كنف، يجب توافر الشروط التالية وفق لوزارة الموارد البشرية: