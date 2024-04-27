“ســــجل فـــورا هُنــــا onpo.dz“ كيفية التسجيل في قرعة الحج في الجزائر 2024 الديوان الوطني للحج والعمرة

قام الديوان الوطني للحج والعمرة بإطلاق قرعة الحج وهي من الأشياء التي ينتظرها المواطنون كل عام داخل الجزائر ولأن الحج فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر عليه يسعى جميع المسلمون في بذل كل ما بجهدهم من أجل تأدية مناسك الحج، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الأوراق المطلوبة للتقديم.

الديوان الوطني للحج والعمرة

وفقا لما أعلن عنه الديوان الوطني أنه تم فتح باب القرعة للتقديم على الحج بداية من يوم 24 من شهر سبتمبر 2023 وسوف يظل مفتوح حتى يوم 15 من شهر أبريل 2024 وذلك من أجل استقبال أكبر عدد ممكن، يجب العلم أنه يشترط تسديد مبلغ مالي قدره 5000 دينار جزائري على الحساب الخاص بالديوان الوطني.

خطوات التسجيل في قرعة الحج في الجزائر 2024

يجب العلم أنه تم فتح باب التسجيل على الحج هذا العام مبكر وذلك من أجل مساعدة المسلمين في تأدية مناسك الحج وتأدية فريضة الله عز وجل، ويجب العلم أنه من خلال التسجيل في القرعة يتم التقديم على الحج بأقل التكاليف، يمكنك الآن التقديم على الحج من الصفحة الرسمية للديوان الوطني.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرعة الحج

قام الديوان بتحديد مجموعة من الأوراق التي يجب على المتقدمين لقرعة الحج تحضيرها وهي: