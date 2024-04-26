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رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط اللازمة للتجديد
رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024
رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، التي تعد من أهم وأشهر المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية لعدد كبير من الأسر والأشخاص العاطلين عن العمل ، لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد كبير من الأسر الجزائرية إلا أن الحكومة أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في تجديد منحة البطالة في الجزائر والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية….
شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في تجديد منحة البطالة في الجزائر، والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- ألا يكون المتقدم حصل على منحة البطالة لمدة 12 شهر متتالية.
- ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.
- وألا يكون المتقدم لديه عمل ثابت
- كما يجب ألا يكون المتقدم رفض عرض عمل مناسب دون عذر مقبول.
- بعد أن يتم تقديم الطلب يجب على المتقدم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة خلال 30 يوم من تاريخ التقديم.
- ويستطيع المتقدم متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.
ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة في الجزائر 2024
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية للمتقدم.
- صلب تجديد منحة البطالة.
- شهادة عدم العمل.
- كشف حساب بنكي.
- يلتزم المتقدم بإيداع الملف الخاص به للوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لمكان إقامته.
- تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.
- يجب على المتقدم الإستعلام عن حالة الطلب بعد مرور 48 ساعة من وقت التجديد.