طبخ
بربع كيلو لحمه مفرومه وبمكون موجود في كل بيت هنعمل احلي غدا
يصبح البحث عن حلول عملية وموفرة لتوفير وجبات مغذية وشهية للعائلة تكون موفرة واقتصادية هو أمراً ضرورياً قد يبدو ربع كيلو من اللحم المفروم كمية قليلة، ولكن مع قليل من الإبداع والتنظيم، يمكن تحويله إلى مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية التي ترضي جميع الأذواق وتناسب ميزانيتك.
مكونات الوصفة بالتفصيل
- 250 جرام لحمة مفرومة
- 250 جرام بطاطس مبشورة
- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
- 2 فص ثوم، مفروم
- 1/4 كوب بقدونس، مفروم
- 1/2 كوب بقسماط
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
- 1/4 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- 1/4 ملعقة صغيرة بهارات لحمة
- زيت نباتي للدهن (اختياري)
مكونات لسان العصفور
- 500 جرام لسان العصفور (مكرونة)
- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
- 2 حبة طماطم، مبشورة
- 1/2 كوب جزر، مقطع مكعبات
- 1/4 كوب بازلاء خضراء
- 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- 1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- 1 مكعب مرق دجاج (اختياري)
- 2 كوب ماء
طريقة تحضير الوصفة
- في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم والبطاطس المبشورة والبصل المفروم والثوم والبقدونس والبقسماط والملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات اعجني المزيج جيدًا حتى يصبح متماسكًا
- قومي بتشكيل خليط الكفتة إلى كرات أو أصابع حسب الرغبة.
- في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت النباتي وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا
- أضيفي الطماطم المبشورة والجزر والبازلاء وقلبي لمدة دقيقتين.
- أضيفي لسان العصفور والملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات قلبي المزيج جيدًا.
- أضيفي مكعب مرق الدجاج (إذا كنت تستخدمينه) والماء غطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى ينضج لسان العصفور، حوالي 15 دقيقة.
- رصي كرات أو أصابع الكفتة في صينية فرن مدهونة بالزيت.
- صبي خليط لسان العصفور حول الكفتة.
- غطي الصينية بورق قصدير واخبزيها في فرن ساخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
- أزيلي ورق القصدير واستمري في خبز الكفتة حتى تصبح ذهبية اللون، حوالي 10 دقائق أخرى.
- قدمي الكفتة مع لسان العصفور ساخنة مع سلطة خضراء ومخلل وشرائح طماطم وبصل.