بربع كيلو لحمه مفرومه وبمكون موجود في كل بيت هنعمل احلي غدا

يصبح البحث عن حلول عملية وموفرة لتوفير وجبات مغذية وشهية للعائلة تكون موفرة واقتصادية هو أمراً ضرورياً قد يبدو ربع كيلو من اللحم المفروم كمية قليلة، ولكن مع قليل من الإبداع والتنظيم، يمكن تحويله إلى مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية التي ترضي جميع الأذواق وتناسب ميزانيتك.

مكونات الوصفة بالتفصيل

250 جرام لحمة مفرومة

250 جرام بطاطس مبشورة

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

1/4 كوب بقدونس، مفروم

1/2 كوب بقسماط

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/4 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

زيت نباتي للدهن (اختياري)

مكونات لسان العصفور

500 جرام لسان العصفور (مكرونة)

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 حبة طماطم، مبشورة

1/2 كوب جزر، مقطع مكعبات

1/4 كوب بازلاء خضراء

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 مكعب مرق دجاج (اختياري)

2 كوب ماء

طريقة تحضير الوصفة