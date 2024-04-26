موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي 1445 وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب

هل تنتظر بفارغ الصبر موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي للعام 1445؟ هل تبحث عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن حالة طلبك؟ في هذا المقال،سوف نقدم لك كل المعلومات التي تحتاجها لتفهم كيفية معرفة موعد صدور قرار القبول أو الرفض من لجنة الضمان الاجتماعي، وسوف نرشدك خطوة بخطوة رابط للاستعلام عن الضمان الاجتماعي، وكيف يمكنك التحقق من نتيجة طلبك ومعرفة ما إذا كنت مؤهل أم لا.

استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يسر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن تعلن عن إمكانية تقديم الطلبات للتسجيل عبر منصة الدعم والحماية الجديدة، التي توفرها لجميع المستخدمين الجدد، ويأتي هذا بالتزامن مع تطوير النظام ليشمل متطلبات الضمان الاجتماعي المطور.

يتطلب التسجيل الجديد إنشاء حساب على منصة الدعم وتعبئة المعلومات الشخصية. يجب على المستحقين تقديم الضمان المطور للحصول على الاستحقاق. بعد الدخول إلى واجهة البرنامج، يجب على المستخدمين استكمال الملف الموحد بالمعلومات الشخصية والبيانات المطلوبة. يجب على المتقدمين التأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة لتفادي الاستبعاد والرفض. بعد تقديم الطلب، يجب على المتقدمين الانتظار لمدة لا تقل عن 25 يومًا للتعرف على الأهلية أو عدمها.

موعد صدور اهليه الضمان الاجتماعي المطور

بمجرد اكتمال مرحلة التسجيل في برنامج الضمان المطور، ينبغي على المتقدم تقديم طلب الأهلية في تاريخ 9 من كل شهر ميلادي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 25 يوم من قرار اللجنة، يظهر قرار اللجنة بالقبول أو الرفض، ويتيح ضمان الاجتماعي إمكانية تقديم اعتراضات إلكترونية على النتائج.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

بعد إعلان نتائج الأهلية، يتم إرسال إشعار عبر الرسائل النصية إلى الهواتف المحمولة للمتقدمين، وتطرأ النتائج تدريجيا لمعرفة ما إذا كانوا مستحقين للضمان أم لا، يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائجهم إلكترونيا عبر رابط الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الحالة الخاصة بهم.