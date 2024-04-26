إسمك نزل هسه.. استعلام الآن عن أسماء الرعاية الاجتماعية فى العراق الوجبة الأخيرة موقع مظلتي pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على توفير، مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، و يتم اختيار المستحقين للرعاية الاجتماعية وفقا للمعايير المحددة من قبل الوزارة، عندما يتم الكشف عن أسماء المستفيدين من الدعم، يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو منصة مظلتي الإلكترونية في العراق، وتعتبر هذه الخدمة جزءا من جهود الحكومة العراقية لدعم المجتمع العراقي، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد خلال الفترة الحالية.

شروط الحصول الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024:

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتحديد بعض الشروط التي يجب توافرها للفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق مثل:

ان يكون المتقدم عراقي الجنسية وعدم امتلاك جنسية أخرى.

يشترط أن تكون الإقامة دائمة في عموم العراق.

أن يكون عمر المتقدم من الرجل من 18 حتى 60 عام، و المرأة من 15 حتى 55 عام أثناء تقديم الطلب.

ان يتم تقديم أثبات بعدم امتلاك أي ممتلكات داخل المحافظات العراقية.

يتم تقديم جميع الوثائق المطلوبة ، مثل أثبات بعدد أفراد الأسرة على الا يقل عددهم عن أربعة أشخاص.

رابط الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق:

للتعرف على قوائم المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية