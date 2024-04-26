“خلاص هانت” موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

يسعى عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية بالإطلاع على موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من المقرر أن يتم صرفها مع بداية شهر مايو المقبل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر مايو ورابط الاستعلام عن الزيادة المقرر صرفها….

زيادة معاشات شهر مايو 2024

حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بقيمة 15% والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من يوم 1 مايو المقبل، حرصاً من الحكومة المصرية على دعم المواطن المصري وتوفير الدعم الكافي لكافة المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية واللحوم وغيرها من الاحتياجات.

حيث صرح مصدر مسؤول الهيئة القومية للتأمينات أنه يجب على صاحب المعاش أن يكون ملتزم بقانون التأمينات والمعاشات وفي حالة التأخر على سداد الاشتراكات ، وأكدت الهيئة أن المواطن يمكنه صرف مستحقاته من المعاش بداية من يوم 1 مايو وذلك من خلال الفروع الآتية:

منافذ صرف معاشات شهر مايو 2024

وأعلنت الهيئة القومية للمعاشات عن عدة أماكن يمكن للمواطن صرف المعاش من خلاله وهي:

ماكينات الـ atm.

فروع البنوك المصرية.

مكاتب البريد المصري.

مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

فروع المحافظ الالكترونية .

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024