“رعب وتشويق وإثارة“ موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني الحلقة 1 الأولى وأبطال المسلسل

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني الحلقة 1 والذي من المقرر أن يكون تكمله للجزء الثاني والإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تركها الجزء الأول وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

البيت بيتي الجزء الثاني الحلقة 1

تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يوم الخميس على منصة شاهد، ينتمي هذا العمل إلى الرعب ولكن يتخلله مشاهد كوميديا تدور قصة المسلسل حول مصطفى خاطر والذي يقدم دور بيني الذي جاء إلى القاهرة من أجل استلام ميراثه ولكن سرعان ماسوف يتغير ذلك رأس على عقب وسوف يواجه الكثير من المغامرات والتحديات بالإضافة إلى الأشباح التي سوف تظهر له في القصر، وتم انتهاء الموسم الأول بعد أن قامت الطلبة روح بالانقسام إلى نصفين وكل نصف قام بالدخول إلى غرف القصر ومن المقرر أن يشهد ذلك الموسم الكثير من التطورات والتحديات

موعد عرض مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل البيت بيتي مساء يوم الخميس على منصة شاهد وذلك في تمام الساعة 8 مساء ومن المقرر أن يتم عرض حلقتين في الأسبوع.

أبطال مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

شارك في المسلسل باقة مميزة من الفنانين الذين ابدعوا في تأدية أدوارهم وهم: