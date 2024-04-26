أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26 ابريل 2024.. مفاجأة في الفراخ النهاردة!!

أسعار الدواجن اليوم 26_4_2024 حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا ملحوظا سعرت 78 جنيها في المزرعة بعد وصولها إلي 100 جنيه منذ أيام قليله ماضية، حيث تبدأ اليوم أسعار الدواجن من 81 جنيها إلي وصوله 90 جنيها في المحلات للمستهلك بعد أن تجاوزت قيمة 120 جنيه، حيث تراجعت بمتوسط 45 جنيها للكيلو الواحد، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم أسعار الدواجن ابقوا معانا.

أسعار الدواجن اليوم 26_4_2024

صرح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد منتجي الدواجن انه نتيجة تلك التراجع هو بسبب عدم الإقبال علي المنتج نفسة، مؤكد بأن سعر كيلو الفراخ وصل سعر في المزرعة 75 جنيه للكيلو حيث قد تجاوز إلي 105 للكيلو في الأيام الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

حيث سجل سعر كيلو الفراخ اليوم في المزرعة 77. 78 جنيه، بينما يصل سعرة للمستهلك في المحلات نحو 81 إلي 90 جنيها للكيلو.

بينما سجلت سعر الفراخ البلدي للكيلو من 125 إلي 130 جنيها.

سجل سعر الكيلو الفراخ الساسو من 95 إلي 100 جنيها.

بينما سعر كيلو الأوراك ما بين 90 إلي 110 جنيها.

سجل سعر البانية للكيلو 175 إلي 200 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو الصدور 145 جنيها.

بينما سعر كيلو الأمهات الدواجن البيضاء من 73 جنيها في المزرعة، بينما يصل السعر في المحلات للمستهلك 80 جنيها.

سعر كيلو الأجنحة ما بين 60 إلي 70 جنيها.

أسعار البيض اليوم 26_4_2024