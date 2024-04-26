عاجل الان.. “وزارة العمل” تُعلن إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر ابريل 2024 لجميع العراقيين

تزامنًا مع الدعم المستمر من قبل الحكومة العراقية، أعلنت وزارة العمل الشؤون الإجتماعية في بيان لها مؤخرًا، عن إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية، ويبلغ عددهم نحو 5.6% من العراقيين، ليؤكد رئيس هيئة الحماية الإجتماعية، أحمد الموسوي، أن عدد أفراد الرعاية بلغوا نحو 628695 فرد وذلك من بداية شهر تشرين الأول 2023 إلى أمس الخميس الموافق 25 ابريل 2024، ليصل العدد الكلي لجميع الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية نحو 7 مليون و600 ألف فرد.

إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق

وأوضح “الموسوي”، أن عدد أكثر من 900 ألف أسرة ضمن الوجبات الستة السابقة تم الإعلان عنها مؤخرًا، حتى أن الهيئة تقدم كذلك العديد من الخدمات الأخرى التي تمحها هيئة الحماية المتمثلة في السلة الغذائية والمنح الطلابية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالقبول في الدراسات سواء الصباحية والمسائية، حتى أنه تمنح تخفيض قيمة الأجور الدراسية بنسبة تبلغ 50% ضمن الدراسات الموازية.

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية اليوم

يذكر أن مبالغ الرعاية الاجتماعية الموزعه على الرجال والنساء تتمثل في عدد أفراد الأسرة في حالة إذا بلغوا اثنان فإن قيمة الراتب المكلف توزيعه يصل إلى 210 ألف دينار عراقي، بينما في حالة إذا بلغت الأسرة 3 أفراد فإن قيمة راتب الرعاية الاجتماعية يصل إلى 315 ألف دينار عراقي، على أن يشمل العاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات وزوجة المحكوم والعزباء والأيتام، وغيرهم مما هم أحق بالحصول على الرعاية.