“حتشوفها من البيت” تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم والتشكيلة المتوقعة

لكل عشاق كرة القدم إليكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم والمقامة على استاد القاهرة بين فريق الأهلي ومازيمبي والتي يسعى كلا الفريقين للفوز باللقب والتتويج بكأس افريقيا، وقد أعلن النادي الاهلي أنه أنهى استعداداته لمباراة اليوم إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، واليكم جميع التفاصيل الخاصة بالقنوات الناقلة وموعد المباراة وتشكيلة نادي الاهلي المتوقعة خلال هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

تعد قناة بن سبورت الرياضية 6 واحدة من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 على استاد القاهرة في مباراة إياب نصف دوري أبطال أفريقيا، ويأتي تردد القناة على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معدل استقطاب: V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تشكيلة نادي الاهلي المتوقعة اليوم

كما من المتوقع أن نادي الأهلي يلعب مباراة اليوم المتوقعة أمام نادي مازيمبي، والتي جاءت على النحو التالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعه، علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو سوليه، محمد مجدي افشة.

الهجوم: وسام ابوعلى، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

موعد مباراة نادي الأهلي

يتم متابعة مباراة اليوم المنتظر قيامها اليوم على ستاد القاهرة من أنحاء الدول خلال اموعد الآتي: