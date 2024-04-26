“مش حيقوموا من قدامها” جميع ترددات قنوات الاطفال على النايل سات “وناسة وكراميش وسمسم”

تعد قنوات الأطفال واحدة من أهم القنوات التي حازت على اعجاب الملايين من الأشخاص وازدادت عمليات البحث حول ترددات قنوات الاطفال على النايل سات حيث يوجد مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية الكرتونية الشهيرة التي تتميز بتقديم محتوى هادف ومتميز للأطفال يتناسب مع أطفالنا من عمر سنة وحتى العشر سنوات، ولهذا سوف نوضح لكم مجموعة الترددات الخاصة بقنوات الأطفال خلال المقال التالي.

ترددات قنوات الاطفال على النايل سات

لكل من يبحث عن ترددات قنوات الاطفال على النايل سات التي تقدم محتوى هادف يساعد في بناء شخصية أطفالنا، وتتمثل هذه الترددات على النحو التالي:

تردد قناة توم وجيري

واحدة من أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال التي تقدم العديد م البرامج والأغاني الهادفة للأطفال وتعمل على بث الأخلاق والمبادئ الحسنة في نفوس أولادنا من الصغر، و يتمثل التردد في الآتي:

القمر الصناعي نايل سات. التردد 11355 معدل الترميز 27500. الاستقطاب عمودي. معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة كراميش

قناة كراميش من القنوات الفضائية المجانية الغير مشفرة التي يتم بثها بصوت واضح وصورة صافية خالية من التشويش، ويتمثل التردد على النحو التالي:

التردد 11643. استقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. الجودة HD. معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة تنة ورنة

من القنوات المميزة التي يتم البحث عنها من قبل العديد من الآباء والأمهات، ويتمثل التردد على النحو التالي:

التردد 11853 الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500 الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة ميكي كيدز

تعد قناة ميكي كيدز من القنوات التي حازت على اعجاب الملايين من الأشخاص، ويتمثل التردد على النحو التالي:

التردد 11526 معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 8/7.

تردد قناة طيور بيبي

واحدة من القنوات التي حازت على شعبية كبيرة في الدول العربية لما تقدمه من محتوى هادف ومتميز، ويتمثل التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11396 معدل الترميز 27500 الجودة HD الاستقطاب عمودي.

تردد قناة سمسم

قناة سمسم من القنوات الشهيرة التي تتميز بتقديم محتوى مميز يساعد على بناء شخصية أبنائنا مع اتباع التعليمات الإسلامية، ويتمثل التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11483 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب أفقي.

تردد قناة طيور الجنة

من القنوات الشهيرة التي تقدم محتوى يتناسب مع جميع أعمار اطفالنا، ويتمثل التردد في الآتي:

التردد 11393 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب عمودي الجودة HD

تردد قناة وناسة

قناة وناسة من القنوات التي حازت على شهرة عالمية، ويتمثل التردد في الآتي: