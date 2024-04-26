“العلف يفاجئ الكل الان”.. مفاجأة غير متوقعة في اسعار العلف اليوم الجمعة 26 ابريل 2024.. ياترى بكام ياعلف!!

يزداد اهتمام الناس يوما بعد يوم لمعرفة أسعار الأردب الذي يضم القمح وقد بين أحمد حسان المسئول بمركز تخزين الأعلاف في منطقة طامية التابعة لمحافظة الفيوم، أن الأثمان الحاليه للقمح في مصر قد أحدثت تأثيرا واضحا على آلية استلام محاصيل القمح لعام 2024، كما أشار إلى أن العام الجاري شهد بدءا مبكر لإجراءات استلام المحصول في عدد من المحافظات مقارنة بالعام السابق، ونحن نتعهد بتقديم المزيد من البيانات لكم من خلال موقعنا “البديل”.

اسعار العلف اليوم

فيما يتعلق بسعر أردب القمح للوقت الحالي، أعلن المسؤولين أن سعر أردب القمح في العام 2024 سيتم تحديده وفق ثلاثة مستويات مختلفة تبعا لنوعية وجودة وصنف القمح كما هو موضح أدناه:

بلغ سعر العلف في يوم الجمعة الموافق لتاريخ السادس والعشرين من إبريل، وصلت تكلفة الطن الواحد للذرة الصادرة من البرازيل إلى اثني عشر ألفا وخمسمئة جنيه.

قد وصل سعر العلف في يوم الجمعة والذي يوافق 26 من شهر أبريل، سجلت قيمة طن الذرة الأرجنتيني من نوع “كورن فلاك” بمبلغ 13200 جنيه مصري.

تبلغ تكلفة طن الذرة الصفراء التي تم استيرادها من الأرجنتين ما يقارب 12500 جنيه مصري في السياق ذاته، يقدر سعر الطن من الذرة الصفراء المستوردة من أوكرانيا بنحو 11600 جنيه مصري.

يبلغ ثمن الطن من الذرة الصفراء المستوردة من تركيا ما يقارب 13200 جنيه مصري تقديرا.

سعر شيكارة العلف 50 كيلو الإيمان

بالنسبة لثمن كيس الأعلاف الذي يبلغ وزنه خمسين كيلوجراما ماركة الإيمان، فإنه قد تم توثيق الأسعار الخاصة به اليوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من أبريل للسنة 2024 على الشكل التالي