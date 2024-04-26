“قدم بسرعة” رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1445 بهذه الشروط والتخصصات التالية

يبحث الكثير من الأشخاص عن تقديم حرس الحدود 1445 حيث أعلنت المديرية العامة لإدارة حرس الحدود عن مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع الرجال بتطبيق نظام الوظائف المؤقتة لجميع التخصصات مع تطبيق مجموعة من الشروط والأحكام، ولمعرفة المزيد حول رابط وظائف حرس الحدود يجب متابعة المقال التالي.

وظائف شاغرة حرس الحدود 1445

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن تقديم حرس الحدود 1445 عن مجموعة من الوظائف الشاغرة والمتمثلة في الآتي:

سباك.

محلل مبرمج.

فني صيانة الأجهزة الكهربائية.

فني مساحة.

مهندس بحري ومدني ومعماري.

مهندس أنشائي.

محلل نظم ومعلومات.

فني متخصص في الجلود.

فني هندسة كهربائية.

مهندس إلكترونيات.

مهندس بناء السفن.

مدرس نظم معلومات جغرافية.

شروط تقديم حرس الحدود 1445

كما أوضحت المديرية عن الشروط الواجب توافرها والالتزام بها أثناء التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، وتأتي الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاماً.

كما يتوجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة.

كما يشترط أن يكون المتقدم غير محكوم عليه في أي قضايا تخل بالشرف والأمانة.

كما يشترط أن يجتاز المتقدم الاختبارات المقدمة سواء العلمية أو الشخصية كل منها على حده.

بالإضافة إلى اجتياز الكشف الطبي.

في حالة الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب القيام بمعادلة من وزارة التعليم السعودي.

كما يشترط رفع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة عبر الموقع الإلكتروني.

كما أوضحت المديرية أن الفئات المستهدفة من هذه الوظائف الفئات الآتية: خرجين المعاهد التخصصية. حاملي درجة البكالوريوس. حاصلين على الدبلومات وما يعادلها.



خطوات التقديم على وظائف حرس الحدود 1445

تستطيع التقديم على وظائف حرس الحدود من خلال موقع المديرية العامة لحرس الحدود حيث تقوم بالتالي: