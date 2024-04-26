موعد مباراة الاهلي ومازيمبي في بطولة دوري أبطال افريقيا 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من محبي المارد الأحمر عن موعد مباراة الاهلي ومازيمبي، التي تعد من أهم المباريات التي يترقبها عشاق ومحبي الساحرة المستديرة والتي يستعد فيها النادي الأهلي لملاقاة مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ومازيمبي .

موعد مباراة الاهلي ومازيمبي

يستعد لاعبو النادي الأهلي لملاقاة مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي والتي سوف تشهد حضور فيما يقرب من 50 ألف مشجع.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

ويبحث عدد كبير من المشجعين عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي والتي من المقرر أن تذاع على قناة بي إن سبورت 6 التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورت والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات .

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

من هو معلق مباراة الأهلي ومازيمبي

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورت قد أعلنت أن المعلق الرياضي علي محمد علي هو معلق مباراة الأهلي ومازيمبي .

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

وخلال الساعات الأخيرة بدأ الكثير في البحث عن تشكيل الأهلي أمام مازيمبي والتي جاءت كالتالي: