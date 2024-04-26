“تداول السعودية” تفاصيل سهم مصرف الانماء بعد قرار الزيادة بنسبة 25%

يعد مصرف الإنماء واحد من أهم المصارف التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، وقد أعلن المصرف عن زيادة رأس المال وتوزيع مجموعة من الأسهم على المساهمين، ولهذا يتم البحث من المساهمين في المصرف عن قرار سهم مصرف الإنماء وكيفية الاستفادة منه، ولمعرفة المزيد يجب متابعة المقال التالي.

سهم مصرف الانماء

سهم مصرف الانماء أعلن المصرف يوم الأربعاء عن مجموعة من الإصدارات الهامة التي تفيد المساهمين المسجلين، وجاءت البيانات على النحو التالي: