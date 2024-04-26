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“تداول السعودية” تفاصيل سهم مصرف الانماء بعد قرار الزيادة بنسبة 25%
يعد مصرف الإنماء واحد من أهم المصارف التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، وقد أعلن المصرف عن زيادة رأس المال وتوزيع مجموعة من الأسهم على المساهمين، ولهذا يتم البحث من المساهمين في المصرف عن قرار سهم مصرف الإنماء وكيفية الاستفادة منه، ولمعرفة المزيد يجب متابعة المقال التالي.
سهم مصرف الانماء
سهم مصرف الانماء أعلن المصرف يوم الأربعاء عن مجموعة من الإصدارات الهامة التي تفيد المساهمين المسجلين، وجاءت البيانات على النحو التالي:
- سوف يتم توزيع منحة سهم لكل 4 أسهم .
- وهذا من خلال رسملة حوالى 5 مليارات ريال من الأرباح.
- بالإضافة إلى ذلك أنه سوف يتم الأحقية بهذه المنحة بداية من 23 أبريل 2024.
- كما أنه يتم الاستفادة للمسجلين بشركة مركز إيداع للأوراق المالية.
- وقد أوضح المصرف أنه يسعى إلى تعزيز مكانة المصرف المالية والقيام بتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية المرغوبة.
- وقد قام المساهمون بالمصرف بعمل تفويض لمجلس الإدارة بالقيام بتوزيع الأرباح على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي مع تحديد تاريخ الاستحقاق لعام 2024.
- كما أعلن المصرف امس 24 فبراير عن نسبة احتساب تذبذب لسهم مصرف الإنماء على سعر يبلغ 33,60 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى القيام بإلغاء جميع الأوامر القائمة.
- كما أعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية في تصريحه أنه يتم إضافة الأسهم إلى محافظ جميع المساهمين قبل بداية يوم 28 أبريل 2024.
- وقد أوصحت الشركة أنها تسعى دائماً لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء مصرف إنماء ومشاركة المساهمين في الأرباح بشكل دائم.