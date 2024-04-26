هتشغل الكهربا ببلاش وبدون انقطاع.. جهاز سحري لتفادي قطع التيار الكهربائي وغير مكلف

من اكثر المشكلات التي تقابل المواطنين الآن هو مشكلة انقطاع التيار الكهربي، حيث انه مع بداية دخول الصيف لا يستطيع الأشخاص التحمل بدون التيار الكهربي، ذلك لان من خلاله يقوموا بتشغيل التكيفات والمراوح وغير ذلك لذا من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم بديل لتوفير الكهرباء من اجل تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية هو استخدام مولد الديزل، الفرق بينة وبين جهاز USP سنسرد لكم مواصفاته وأسعاره انتظرنا.

الفرق بين المولد الديزل، جهاز USP

مولد الديزل: صوته عالي جدا، بالرغم من وجود جهاز كاتم للصوت الا انه غالي الثمن.

العوادم التي تخرج منه ضارة للغاية لذا نحتاج مكان خاص بالمولد لكي لا يعمل علي إزعاج المواطنين أثناء التشغيل.

دائما يحتاج إلي صيانة دورية من اجل المشاكل التي تواجه جهاز الديزل أثناء التشغيل.

مميزات جهاز المولد للكهرباءUPS

لا يحتاج هذا الجهاز إلي وقود.

أثناء التشغيل لا يخرج من أي عوادم ضارة لذا انه امن علي الجميع.

يعمل علي الفور بعد انقطاع التيار الكهرباء، علي عكس مولد الديزل يحتاج إلي وقت كبير من اجل التشغيل بعد انقطاع الكهرباء.

مواصفات جهاز UPS