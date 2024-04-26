واتس بميزة جديدة ومذهلة!..  WhatsApp تُتيح ميزة هتبهرك وحتسهل عليك الوقت

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة وأكثر من رائعة لجميع المستخدمين لكي يسهل الإتصال بالأشخاص عبر التطبيق ذاته، ويكون ذلك حفظ أرقامهم، لكن لم يتم طرحها لجميع المستخدمين بعد، نظرًا لأن المنصة تقوم بإدخال بعض التطورات والتحديثات الجديدة الخاصة ببرنامج الإتصال داخل التطبيق، حتى أنه تم رصد هذه الميزة عبر تطبيق WhatsApp لنظام أندرويد كإصدار تجريبي لرؤية التأثير الفعال على التطبيق.

ميزة واتساب الجديدة لجميع مستخدمين الأندرويد

وأكد موقع indiatvnews أن الميزة الجديدة من تطبيق واتساب تُتيح إرسال رسالة نصية إلى شخص جديد عبر التطبيق دون الإلتزام بحفظ رقمه، كما أنها لا تحمل مجهود لإضافة الأرقام إلى دفتر العناوين الخاص بالمستخدم، ولذلك في حالة إذا لم ترغب في الإتصال معهم بشكل متكرر، وهي رسالة لمرة واحدة أو مرتين على الأقل ليتم بعدها حذف الرقم أو إنهاء التواصل مع المستخدم الأخر بكل سهولة.

واتس اب يطرح ميزة جديدة للتواصل مع الأشخاص دون حفظ الرقم

وأشار موقع indiatvnews أن الميزة تم رصدها في الإصدار التجريبي التي أطلقته منصة واتساب لنظام الأندرويد، مما يسمح للإعضاء بالعثور على المجموعة ومن ثم القيام بالإنضمام إليها، لكن لم تؤكد المنصة موعد إصدار هذه الميزة الجديدة للمستخدمين على مستوى العالم، ومن المتوقع الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، لكي يتمكن جميع المستخدمين من الإستمتاع بها.