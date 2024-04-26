مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 157 مترجمة بجودة عالية فيديو لاروزا

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 157 مترجم وهو واحد من المسلسلات التركية التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية على الرغم من أنه يتم عرض الموسم الخامس منه إلا أنه لا يمل المشاهدين من متابعته وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 157 مترجم

تدور قصة المسلسل حول قصة القائد عثمان ويروي كيف نجح المؤسس عثمان في تحويل الدولة العثمانية من دولة فقيرة ضعيفة إلى دولة غنية وذات نفوذ كما أنه يوضح أيضا الصراعات التي خاضها من أجل نشر الإسلام وتوحيد الدولة الإسلامية، شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث المثيرة والتي ظهرت في هروب بوران من جنود كونور وذلك تسبب في فشل خطته، ومن المقرر أن الحلقة الجديدة سوف تشهد تطورات كثيرة ويبقى السؤال ماهو مصير زواج غونجا من علاء الدين الذي يعتبر مستحيل بسبب العداوة ما بين السيد يعقوب والسيد عثمان.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة آي تي في التركية وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، بينما يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعرض أيضا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، كما يعرض أيضا على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء، يمكنك متابعة المسلسل أيضا من خلال منصة ايجي بست.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات