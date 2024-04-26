“اتفرج ببلاش” تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي اليوم على النايل سات

تعد مباراة الأهلي و مازيمبي من المبارايات الهامة والمنتظرة في بطولة إفريقيا، ولهذا يتم البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و مازيمبي من قبل عشاق الدائرة الحمراء، كما أن المباراة من المباريات القوية التي يبحث كلا الفريقين عن الفوز وتحقيق اللقب وخاصة نادي الأهلي الذي توج بلقب بطولة إفريقيا 11 مرة، ولمعرفة التفاصيل حول القنوات الناقلة وموعد المباراة المنتظرة يجب متابعة هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

ازدادت عمليات البحث حول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و مازيمبي اليوم والتي تقام اليوم 26 أبريل 2024 على استاد القاهرة مع حضور الجماهير لكلا الفريقين، وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة بن سبورت 6 حيث أنها واحدة من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و مازيمبي، ويمكنكم تنزيل القناة عبر النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الاستقطاب: V.

والحدير بالذكر أن المباراة سوف تذاع على قناة تايم سبورت الأرضية.

موعد مباراة الأهلي و مازيمبي اليوم

سوف يتم إطلاق صافرة بداية المباراة يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتمكن جميع الجماهير لكلا الفريقين مشاهدة المباراة على حسب كل دولة على النحو التالي: