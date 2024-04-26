“هسة الان” نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 عموم المحافظات بالدرجات

في الوقت الحالي، تزداد عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، تزامنًا مع اقتراب موعد الإمتحانات التي لم يتبق عليها سوى أيام قليلة في جميع المحافظات، حيث إن وزارة التربية العراقية تجهزت بشكل كامل لعقد الإختبارات المتوقع أن تبدأ في منتصف الشهر المقبل، وحتى يستعد لها جميع الطلبة في دولة العراق.

نتائج ثالث متوسط دور أول

أوضحت وزارة التربية العراقية، أنه عقب الإنتهاء من الإمتحانات الخاصة بمرحلة الثالث متوسط تبدأ بعدها مباشرة عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل كافة الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، بما يسمح لجميع الطلبة بالإطلاع على نتائجهم فور الإعلان عنها بشكل رسمي، إضافة إلى أن عمليات التصحيح تأتي بدقة ووضوح لكي يتمكن كل طالب من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

استخراج نتيجة ثالث متوسط دور أول

وفرت وزارة التربية العراقية، الموقع الرسمي الخاص بها لكي يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الإطلاع على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في مرحلة الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا للخطوات الأتيه:-