“بطوط لكل صغنطوط” دلوقت أقوى إشارة لتردد قناة بطوط للأطفال 2024

قناة بطوط الفضائية هي واحدة من القنوات المفضلة والمحبوبة لدى الأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية، كما تتميز القناة بأنها توفر مختلف البرامج والمسلسلات الكرتونية المضحكة والمسلية التي تناسب جميع الأعمار وتجعل الأطفال يضحكون وفي سعادة طوال اليوم، وهو الأمر الذي يجعل العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن تردد قناة بطوط الفضائية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لمشاهدة البرامج الكرتونية الجديدة التي تقدمها القناة.

تردد قناة بطوط الفضائية للأطفال

إليكم أحدث تردد لقناة بطوط الفضائية للأطفال في عام 2024:

تردد قناة بطوط الفضائية على نايل سات

التردد: 11494

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

والآن تردد قناة بطوط الفضائية على عرب سات

التردد: 11594

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

يمكنكم ضبط جهاز الريسيفر الخاص بكم على هذه الترددات لاستقبال قناة بطوط الفضائية ومتابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة التي تعرضها القناة دون تشفير.

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المزيد من التفاصيل بشأن قناة بطوط

بطوط الفضائية هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال تقدم محتوى كرتوني ممتع وترفيهي. تعتبر وجهة محبوبة للعديد من الأطفال والأسر في العالم العربي. إليك بعض المعلومات الإضافية عن قناة بطوط الفضائية:

1. تشكيلة متنوعة من البرامج: تقدم قناة بطوط الفضائية تشكيلة واسعة من البرامج الكرتونية المختلفة، تتضمن هذه البرامج مسلسلات كرتونية، أفلام قصيرة، وعروض مختلفة، كما تتنوع المحتويات بين المغامرات، الكوميديا، الدراما والتعليم.