نزول كشوف الثالث متوسط الدور الأول mlazemna عرض جميع النتائج في عموم المحافظات epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية

أصبح جميع طلاب الثالث متوسط في مرحلة التشويق المستمر نظرًا لإقتراب الإمتحانات التي لم يتبق عليها سوى ساعات، ليبدأ الجميع في السير حول مرحلة جديدة بعد هذه الإمتحانات، ووفقًا لما تم الحصول عليه من درجات في مرحلة الثالث متوسط بالعراق، إضافة إلى أنه بعد الإمتحانات فإن النتيجة تشغل بال ملايين الطلبة في محافظات العراق، نظرًا للتشويق حول معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

هناك طريقتان لكي تتمكن من استخراج كشوفات الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، ومن بينها طريقة الإطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي وذلك بالدخول إلى هذا الرابط من “هنا”، لتبدأ بعدها بإتباع الخطوات التي تُشير إلى عرض الكشوفات الخاصة بكل محافظة، مع العلم أن الوزارة تقوم بالإعلان عن هذه النتيجة في أقرب وقت وحتى يتمكن جميع الطلبة مع معرفتها والتقديم إلى المرحلة الجديدة.

طريقة ثانية لعرض نتائج الثالث متوسط

وأطلقت وزارة التربية العراقية، طريقة ثانية لكي تتمكن من الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط دور أول، وهو موقع نتائجنا الإلكتروني، التي به جميع النتائج الخاصة بمختلف الدراسية في دولة العراق، ويمكنك الدخول إليه “من هنا”، والإطلاع على جميع الكشوفات التي تحمل درجات الطالب في هذه المرحلة، وحتى يتمكنوا من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.