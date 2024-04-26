ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديد الحديث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات2024.. ارتاحي من زن العيال طول النهار!!

قامت إدارة قناة طيور الجنة بتغيير الترددات الخاصة بها لعام 2024، ولكي تحصل على القناة على التلفاز من جديد فيجب تغيير معلوماتها إلى المعلومات الجديدة، وقناة طيور الجنة هي واحدة من قنوات الأطفال التي تقدم البرنامج والأناشيد للأطفال، والأعمال الترفيهية الأخرى مما يساعد على تعليم النشء من خلال الاستمتاع بالمشاهدة على أعمالها التي تقدمها.

تردد طيور الجنة الجديد على نايل سات

قم بتعديل البيانات الخاصة بالقناة على جهاز الرسيفر إلى هذه البيانات التالية:

التردد الجديد هو 11258.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب على الاتجاه الأفقي.

جودة القناة هي HD.

جودة القناة هي HD. معدل تصحيح الخطأ هو 3/4.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة على عرب سات

إذا كنت تريد إدراج القناة ضمن القنوات التي لديك على القمر الصناعي عرب سات، فيتم ذلك من خلال:

التردد الحديث للقناة هو 11310.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب على الاتجاه العمودي.

معدل تصحيح الخطأ هو 3/4.

جودة القناة HD.

طريقة تحميل القناة على التردد الجديد

من اليسير أن تقوم بتغيير تردد أي قناة لترددها الحديث، وذلك من خلال تسجيل البيانات الجديد لها وتحديد القمر الصناعي، ولضبط قناة طيور الجنة على التردد الجديد، نفذ التالي بالترتيب: