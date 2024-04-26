تردد القنوات
ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديد الحديث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات2024.. ارتاحي من زن العيال طول النهار!!
قامت إدارة قناة طيور الجنة بتغيير الترددات الخاصة بها لعام 2024، ولكي تحصل على القناة على التلفاز من جديد فيجب تغيير معلوماتها إلى المعلومات الجديدة، وقناة طيور الجنة هي واحدة من قنوات الأطفال التي تقدم البرنامج والأناشيد للأطفال، والأعمال الترفيهية الأخرى مما يساعد على تعليم النشء من خلال الاستمتاع بالمشاهدة على أعمالها التي تقدمها.
تردد طيور الجنة الجديد على نايل سات
قم بتعديل البيانات الخاصة بالقناة على جهاز الرسيفر إلى هذه البيانات التالية:
- التردد الجديد هو 11258.
- معدل الترميز هو 27500.
- الاستقطاب على الاتجاه الأفقي.
جودة القناة هي HD.
- معدل تصحيح الخطأ هو 3/4.
التردد الجديد لقناة طيور الجنة على عرب سات
- إذا كنت تريد إدراج القناة ضمن القنوات التي لديك على القمر الصناعي عرب سات، فيتم ذلك من خلال:
- التردد الحديث للقناة هو 11310.
- معدل الترميز هو 27500.
- الاستقطاب على الاتجاه العمودي.
- معدل تصحيح الخطأ هو 3/4.
- جودة القناة HD.
طريقة تحميل القناة على التردد الجديد
من اليسير أن تقوم بتغيير تردد أي قناة لترددها الحديث، وذلك من خلال تسجيل البيانات الجديد لها وتحديد القمر الصناعي، ولضبط قناة طيور الجنة على التردد الجديد، نفذ التالي بالترتيب:
- اذهب إلى قائمة “الإعدادات”.
- اختار “البحث اليدوي” وانقر عليها.
- حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط التردد عليه.
- اكتب المعلومات القناة الجديدة وهي: التردد ومعدل الترميز والجودة ومعامل تصحيح الخطأ.
- عليك التأكد من أنك قد قمت بتسجيل المعلومات بطريقة صحيحة في أماكنها المخصصة لها.
- بعد إتمام الخطوات السابقة، اضغط على كلمة “بحث” حتى يتم إجراء البحث عن القناة.
- سوف تظهر لك بعد ذلك القناة ضمن قائمة القنوات الأخرى.
- اضغط على كلمة “حفظ” حتى تتم عملية حفظ القناة.