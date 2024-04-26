راتبك بالزيادة الجديدة 200%..وزارة المالية تعلن سلم رواتب الموظفين العراقيين بعد التعديل عبر mof.gov.iq

في الآونة الأخيرة أعلنت وزارة المالية العراقية بتعديل سلم رواتب الموظفين في عموم العراق لجميع الدرجات الوظيفية ولكن تختلف نسبة الزيادة من درجة أخرى حيث تم زيادة موظفين الدرجة الأولى بنسبة 150% أما موظفين الدرجة العاشرة بنسبة 200% وذلك لأن الوزارة تسعى دائماً على تحسين مستوى المعيشة لأصحاب الدخل المنخفض في دولة العراق حيث تم رفع رواتب الموظفين لكي تتمشى مع الظروف الاقتصادية في البلاد لذلك سوف نوضح لكم اليوم سلم رواتب الموظفين في عموم العراق بعد التعديلات الأخيرة لدى وزارة المالية العراقية.

ما هو سلم رواتب الموظفين في عموم العراق 2024

وضحت وزارة المالية في دولة العراق سلم رواتب الموظفين في العراق حيث تم رفع رواتب الموظفين ولكن مراعاة الدرجات الوظيفية حيث تم زيادة رواتب الموظفين بنسبة كبيرة لمن هم راتبهم أقل حيث تم زيادة الدرجة العاشرة بنسبة 200% ولكن الدرجة الأولى وصلت إلى نسبة أقل من ذلك وذلك لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة لذلك إليكم التفاصيل كالآتي:

بلغت رواتب الموظفين العراقيين في الدرجة العاشرة بعد الزيادة 650.000 دينار عراقي تقريباً.

كذلك رواتب الموظفين في الدرجة التاسعة بعد الزيادة الأخيرة من وزارة المالية قد أصبحت 727.500 دينار عراقي.

أما بالنسبة للموظفين في الدرجة الثامنة فقد زادت الرواتب حيث أصبحت حوالي 819.000 دينار عراقي.

كذلك رواتب الموظفين العراقيين في الدرجة الأولى فقد أصبح الراتب بعد الزيادة مليون و100 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024