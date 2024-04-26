“880.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن خبر سار عن “رواتب الموظفين“ الجديد 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين والتي من المقرر زيادتها وذلك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم وذلك لأن الدولة تسعى دائما نحو توفير مستوى اقتصادي جيد للمواطنين وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لك أيضا خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

قامت دولة العراق بتغيير سلم رواتب الموظفين والذي من المقرر أن يشهد زيادة ملحوظة وذلك من أجل مساعدة المواطنين ويجب العلم أن تلك الزيادة تختلف على حسب الدرجة الوظيفة لدى الموظف والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

من المقرر أن يكون رواتب موظفي الدرجة العاشرة بعد التعديل هي 650.000 دينار.

بينما رواتب موظفي الدرجة التاسعة بعد الزيادة هي 727.500 دينار.

سوف يحصل العاملين في الدرجة الثامنة على راتب قدره 819.000 دينار.

بينما موظفي الدرجة الأولى سوف يقتضوا راتب قدره مليون ومائة ألف دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين الجديدة بالعراق

قامت وزارة المالية بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في الاستعلام عن كل ما يخص رواتب الموظفين وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: