واتساب أعمال بميزة جديدة!.. تنزيل وتساب أعمال whatsapp business على جميع الأجهزة الأندرويد والأيفون.. أكتسب أسراره قبل غيرك

يعتبر واتساب للأعمال هو من أفضل التطبيقات التي يمكن استخدامها لإدارة الأعمال وإنشاء المجموعات التجارية، فضلاً عن أن whatsapp business يمتلك العديد من المميزات الغير متوفرة في أي تطبيق أخر، ويمكنك التعرف على هذا التطبيق، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

مميزات وتساب أعمال

من أبرز المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تنزيل whatsapp business ما جاء على النحو الأتي:-

إمكانية إنشاء حساب تجاري، وهو ما يُسهل توصيف مشروعك وتحديد ساعات العمل ووضع عنوان النشاط التجاري، فضلاً عن إتاحة معلومات إضافية حول الموقع الإلكتروني للنشاط ذاته.

بناء معرض منتجات ضمن تطبيق واتساب أعمال مما يحتوي المعرض على الصور والفيديوهات.

أليات المراسلة التي تُتيح إمكانيات مختلفة للمحادثة مع جميع العملاء وإرسال رسائل نصية فورية في الوقت ذاته.

التسويق عبر التطبيق.

إضافة واتساب أعمال إلى تطبيق فيسبوك وإنستغرام.

خطوات تنزيل واتساب أعمال على أجهزة الأندرويد والأيفون

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من تنزيل واتساب أعمال على أجهزة الأيفون والأندرويد، تتمثل في التالي:-