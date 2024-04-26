بديل نوكيا الشهير.. HMD تُطلق إصداراتها الجديدة هتبهر العالم بيها

أطلقت شركة HMD المسئولة عن صنع جوالات نوكيا الشهيرة عن أحدث إصدارات لهواتفها الحديثة، حيث يحتوي علي العديد من المواصفات المميزة التي لم نري مثلها في الهواتف الأخري، يحتوي تلك الهواتف علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، من خلال الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بتلك الهاتف انتظرنا.

مواصفات هواتف HMD

تدعم هذ الهواتف منفذ 3.5 ملم للسماعات.

يحتوي علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يحتوي علي شحن سريع 20 واط.

يحتوي أيضا علي نظام GPS الذي يعمل علي تحديد المواقع.

يحتوي أيضا علي منفذ 2.0USB Type_C .

كما يحتوي علي شريحة NFC من اجل الدفع الإلكتروني.

يحتوي علي ذاكرة عشوائية 4/6/8 ميجابايت.

ذاكرة داخلية 128 ميجابايت.

يحتوي علي كاميرات لها القدرة علي العمل بأداء رائع جدا.

يعد سعرة في متناول الجميع نظرا لأسعار الهواتف الذكية الأخري.

يحتوي علي كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

مميزات هاتف HMD

يتم طرح الهاتف في الأسواق بثلاثة ألوان هما الأسود، ألبينك، الأزرق.

يحتوي علي سعة بطارية 5000 مللي أمبير.

يبلغ وزن الهاتف 196 جرام.

يدعم الهاتف خاصية الحماية من الغبار والمياه.

يحتوي علي مستشعر بصمة الأصبع مثبت علي الجانب ومدمج في زر الطاقة.

يحتوي الهاتف علي نظام التشغيل مع ضمان ثلاث سنوات من تصحيحات الآمان مثل الآخرين.

عيوب هاتف HMD