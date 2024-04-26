نظفي بوتجازك من أول مرة.. وصفة مذهلة هتخلي البوتجاز يبرق زي الأول

تتساءل ربات البيوت دائما علي طرق لتنظيف البيت وبالأخص البوتجاز لأنة من عمل الأكلات علية ربما يتراكم علية الدهون لذا يحتاج دائما إلي التنظيف، لذا من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم خطوات جيدة بطرق بسيطة وأدوات سهلة في السطور الأتية.

مكونات أول طريقة لتنظيف البوتجاز

إحضار ملعقتين كبيرتين من البيكنج صودا.

كوب من الصابون السائل.

كوب من الخل الأبيض ملعقتين من عصير الليمون.

اربعه أكواب من الماء المغلي.

طريقة التنظيف

قم بإحضار طبق عميق، ثم قم بوضع تلك المكونات علي بعضها البعض حتي تمتزجا.

قم بوضع هذا المخلوط علي البوتجاز ثم اتركة لمدة 10 دقائق.

ثم قم بغسله جيدا، سيصبح البوتجاز اكثر لمعان، مما تساعد هذه المكونات علي الحفاظ علية بدلا من الوصفات التي تحتوي علي كيماويات.

طريقة أخري لتنظيف البوتجاز

المكونات: احضر ملعقتين من ملح الليمون، ثلاثة ملاعق من الكربونات.

ملعقتين من الخل الأبيض.

طريقة الاستعمال لهذه الوصفة

قم بخلط المكونات علي بعضها البعض في وعاء عميق.

ثم قم برفع المكونات علي البوتجاز حتي يتم غلي هذه المكونات تماما.

قم بوضع كمية مناسبة علي البوتجاز، ثم إتركة بضع دقائق.

ثم احضر سلك خشن، قم بغسل البوتجاز جيدا.

قم بتنشيف البوتجاز بالفوطة الخاصة به.

ستنبهرين من هذه الطريقة، ستحصل علي بوتجاز اكثر لمعان واكثر نظافة.

طريقة الاستعمال