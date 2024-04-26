“بالخطوات”.. كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والأوراق المطلوبة

يشهد العديد من ذوي الدخل المحدود اهتماماً متزايداً بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، خصوصاً بعد الإقبال الكبير على الإعلانات السابقة من وزارة الإسكان، وقد أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 666 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ نحو 258 ألف وحدة سكنية، مع إعلان طرح نحو 76 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الأخي، وقد تم تخصيص أكثر من 578 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بالإضافة إلى بيع أكثر من 16 ألف وحدة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة صندوق الإسكان الاجتماعي. إكمال جميع البيانات المطلوبة. تحميل نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي. تحديد الأدوار المطلوبة. النقر على “أرغب في التقدم”. ملء وطباعة نموذج التسجيل وتوقيعه. إعادة تحميل النموذج على الموقع الإلكتروني.

ما المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي؟

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي يجب تجهيز الأوراق التالية: