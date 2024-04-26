كيف يتم ضبط الوقت والتاريخ في سامسونج وآيفون وفقاً للتوقيت الصيفي ؟

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة طريقة ضبط الوقت والتاريخ في سامسونج، خاصة بعد اعتماد تطبيق التوقيت الصيفي بشكل رسمي، و تغيير الساعة في الدقائق الأولى من يوم الجمعة الموافق ٢٦ من شهر أبريل الجاري 2024 ليتم تقديمها ساعة إضافية، لتصبح الساعة الواحدة صباحاً بدلا من الثانية عشر صباحاً.

ضبط الوقت والتاريخ في سامسونج

الكثير من الهواتف المحمولة داخل مصر والبعض من الدول الأخرى لم تتخذ إجراء تحديث الساعة وفقاً للتوقيت الصيفي، ولتلك الأسباب نوضح الطريقة الدقيقة التي من خلالها يتم إجراء التحديث اليدوي للساعة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على زر الاعدادات setting

اختيار اعدادات النظام general setting

النقر على خيار الوقت والتاريخ date and time

النقر على نظام الوقت والتاريخ التلقائي ثم النقر على إلغاء “Automatic time zone” .

بعد ذلك يتم تغيير الساعة بشكل يدوي عن طريق إضافة 60 دقيقة من الوقت الحالي لتصبح الساعة الواحدة صباحا بدلاً من الثانية عشر مساءا.

عند الانتهاء من تحديث التوقيت في جهاز الهاتف الجوال يتم النقر على زر حفظ.

سوف يتم تغيير الساعة بشكل تلقائي في حال إن كنت تستخدم المنبه.

ضبط الوقت والتاريخ في هواتف آيفون

لا تحتاج الهواتف الذكية من فئة آيفون او اندرويد إجراء تحديث يدوي للساعة في حال إن كان الهاتف محدث للإصدار الأخير من نظام التشغيل، حيث يتم التحديث بشكل تلقائي، بينما توجد هواتف غير محدثة ولهذا السبب نوضح طريقة التحديث اليدوي للساعة وفقاً للتوقيت الصيفي: