ماما جابت بيبي اجعل أطفالك يستمتعون بأجمل أغاني قناة طيور بيبي | حمل تردد القناة الجديد

تردد قناة طيور بيبي الجديد للأطفال الذي يبحث عنه الكثيرون لما تقدم القناة من محتوى جيد ومفيد للأطفال في جميع الأعمار من المراحل الأولى في عمر الطفل، تمتاز القناة بتقديمها محتوى متنوع في النواحي التعليمية والثقافية والترفيهية، مما تقوى وتبنى الأطفال في جميع المجالات، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة واهم أغانيها.

تردد قناة طيور بيبي الجديد للأطفال

تابع قناة طيور بيبي واستمتع بها مع أطفالك على تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعرض عليه القناة بصور مجانية، حيث يمكنك متابع القناة على القمر الصناعي من خلال التردد التالي:

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة طيور بيبي عرب سات

لا تعرض قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات، ولكن تعرض أيضا على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أغاني طيور بيبي

تعرض قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة من الأغاني التي صارت ترددها الأطفال من جمال كلماتها وبما فيها من فوائد كبيرة تعود على الأطفال، حيث تبث القناة من خلال هذه الأغاني البسيطة الكثير من القيم السامية والأخلاف الجميلة، ومن هذه الأغاني ما يلي:

الراعي الكذاب.

بسبوس وقطقوط.

ألوان الكون.

حميدو الحافي.

البندورة الحمرا.

حميدو العاق.

ليلى والذئب.

أنا طيب.

تعالوا نلعب.

الأصدقاء.

الحروف الأبجدية.

الأرقام.

الدعاء.

رمضان كريم.

عيد الأضحى.

سلي طفلك مع أجمل ما تقدمه قناة طيور بيبي واضبط الآن القناة على ترددها الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات من خلال الترددات التي ذكرناها في الفقرات السابقة.