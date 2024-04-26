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“الاصفر عامل كام عراقي“ سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21.. الدهب هيجنن الكل!!
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21، أسعار الذهب محل اهتمام الكثير من الناس داخل العراق، سواء التجار او المستهلكين العاديين الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب، وتشهد أسعار صرف الدولار وأسعار الذهب تذبذا كبيرا في الفترة الماضية بسبب الأحداث العالمية، وتؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على المواطن العادي الذي قد يعاني مع ارتفاع أيا منهما من غلاء الأسعار، وسوف نقدم لكم في هذا المقال سعر الذهب اليوم في العراق لكافة العيارات.
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21
يبحث الكثيرون عن سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 وقد بلغ سعره عند التجار وبمحلات الصاغة 84.937 دينار عراقي وبذلك يكون قد شهد ارتفاعا طفيفا عن الأيام السابقة، وهو ما يعادل بالدولار الأمريكي حوالي 64.79 دولار.
سعر الذهب اليوم في العراق
تختلف حاجة البعض عند شراء الذهب من شخص لآخر، فالبعض يفضل عيار 21 والبعض الآخر يفضل الأقل من ذلك لانخفاض سعره، لذا سوف نستعرض لكم في السطور التالية أسعار باقي عيارات الذهب والأوقية والسبائك في السوق العراقي :
- سعر الذهب عيار 24 سجل 97.069 دينار بما يعادل 74.04 دولار للجرام الواحد.
- سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 88.981 دينار عراقي بما يعادل 6787 دولار امريكي.
- وسعر الذهب عيار 21 سجل 84.937 دينار أي بما يعادل 64.79 دولار للجرام.
- وقد سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 72.803 دينار عراقي بما يعادل 55.53 دولار.
- سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 56.624 دينار عراقي بما يعادل 43.19 دولار امريكي.
- أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل 48.534 دينار عراقي بما يعادل بالدولار سعر 37.02 دولار.
- ويبلغ سعر أوقية الذهب اليوم بالعراق حوالي 3.018.844 دينار، وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب فسجل اليوم 679.499 دينار، وسعر كيلو الذهب وصل بالعراق الى 97.068.950 دينار.