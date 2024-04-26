“الاصفر عامل كام عراقي“ سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21.. الدهب هيجنن الكل!!

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

يبحث الكثيرون عن سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 وقد بلغ سعره عند التجار وبمحلات الصاغة 84.937 دينار عراقي وبذلك يكون قد شهد ارتفاعا طفيفا عن الأيام السابقة، وهو ما يعادل بالدولار الأمريكي حوالي 64.79 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق

تختلف حاجة البعض عند شراء الذهب من شخص لآخر، فالبعض يفضل عيار 21 والبعض الآخر يفضل الأقل من ذلك لانخفاض سعره، لذا سوف نستعرض لكم في السطور التالية أسعار باقي عيارات الذهب والأوقية والسبائك في السوق العراقي :