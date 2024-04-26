“عبــــــــر مظلتـــي spa.gov.iq/umbrelle“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم العراق الكشوفات نزلت PDF

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، استغرق بحث ملفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وقتا طويلا، وينتظر المتقدمين نزول اسماء المشمولين بفارغ الصبر وقد طمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية المواطنين باقتراب ظهور الأسماء بعد انتهاء عملية مراجعة الطلبات المقدمة واختيار أسماء المستحقين، وأعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية والذي سيوفر على المهتمين الكثير من الوقت والجهد، واليوم سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة معرفة اسماء المشمولين، وشروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم العراق بعد ازدياد عمليات البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه من المقرر ظهور اسماء المشمولين قريبا، وأنه يمكن لأي شخص تقدم للحصول على وجبات الرعاية أن يبحث عن اسمه بسهولة تامة بين اسماء المشمولين ليعرف إذا كان من حقه الاستفادة من تلك المنحة أم لا، وعليه فقط اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سنستعرضها لكم فيما يلي : الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية مظلتي من خلال الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول واختيار برامج الرعاية الاجتماعية من بين الخدمات المتاحة.

ثم تحديد المحافظة التي يقيم بها المستعلم، ورقم الوجبة التي يبحث عنها.

سيطلب من المستخدم ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.

بعد استيفاء المطلوب يقوم بالضغط على “بحث”.

ستظهر للمستخدم قوائم اسماء المشمولين بالرعاية، ويمكنه تحميلها والبحث عن اسمه من بينها.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية العراق

تم تحديد الشروط المطلوبة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة الشؤون العراقية وهي كالآتي :