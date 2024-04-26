“هسّه ظهـــرت“ موعد امتحانات نهاية السنة 2024 بالعراق وزارة التربية والتعليم العراقية

موعد امتحانات نهاية السنة 2024، كثرت التساؤلات في الأيام الأخيرة عن موعد إجراء الامتحانات ليتحضر لها الطلبة وأولياء الأمور حتى يختموا العام الدراسي بأفضل ما يكون، لأنها بالتأكيد هي المرحلة الأهم والأصعب التي يقلق بشأنها الجميع وتوضح بشكل كبير مدى الجهد الذي بذله كل طالب خلال العام، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد الامتحانات والجدول الخاص بكافة المراحل الدراسية، واليوم سوف نقدم لكم في هذا المقال موعد امتحانات نهاية السنة وجدول الصف الثالث متوسط.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 بالعراق وزارة التربية والتعليم العراقية

حددت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لمختلف المراحل الدراسية والتي من المقرر أن تبدأ جميعها في شهر مايو المقبل وتستغرق حوالي اسبوع ثم يحصل الطلاب على عطلة نهاية العام والتي ستكون بمثابة فترة لالتقاط الانفاس وشحن الطاقة قبل بداية عام دراسي جديد يتطلب بذل الكثير من الجهد والعمل، وسنستعرض لكم فيما يلي مواعيد الامتحانات الرسمية وفقا لبيان الوزارة :

المرحلة الابتدائية : ستكون الامتحانات بداية من يوم الاحد 12 من مايو.

المرحلة الاعدادية المتوسطة : ستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو.

الصفوف الغير منتهية : موعد الامتحانات بداية من يوم الخميس الموافق 2 من مايو.

جدول امتحانات الصف الثالث متوسط 2024