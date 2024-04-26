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“هسّه ظهـــرت“ موعد امتحانات نهاية السنة 2024 بالعراق وزارة التربية والتعليم العراقية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 8 ساعات
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موعد امتحانات نهاية السنة 2024
موعد امتحانات نهاية السنة 2024

طلاب مرحلة الصف الثالث المتوسط  الذين يتساءلون عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 نعلمهم بأن الامتحانات ستبدأ يوم 21 مايو المقبل على ان تنتهي يوم الخامس من يونيو، وفيما يلي جدول الامتحانات بالتفصيل :

الثلاثاء 21 مايو
  • لغة عربية
  • دراسات اسلامية
الخميس 23 مايو
  • لغة انجليزية
السبت 25 مايو
  • رياضيات
الاثنين 27 مايو
  • اجتماعيات
الاربعاء 29 مايو
  • الانسان وصحته
السبت 1 يونيو
  • الكيمياء
الاثنين 3 يونيو
  • الفيزياء
الاربعاء 5 يونيو
  • اللغة التركمانية والكردية والفارسية
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 8 ساعات
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