تردد القنوات

قيامة عثمان على تلفزيونك.. استقبل تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات Nilesat نزلها وعيش في التركي

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 8 ساعات
0
تردد قناة الفجر
تردد قناة الفجر
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 8 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى