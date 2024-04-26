قيامة عثمان على تلفزيونك.. استقبل تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات Nilesat نزلها وعيش في التركي
تردد قناة الفجر، قناة الفجر الفضائية الجزائرية حققت في الفترة الاخيرة انتشار واسع في أغلب الدول العربية بسبب عرضها لأعمال درامية مميزة وحصرية لا تعرض على أي قناة فضائية اخرى مثل المسلسل التركي المؤسس عثمان الذي يحظى بشعبية كبيرة في تركيا وفي الوطن العربي لأنه يجسد مرحلة تاريخية هامة وهي تأسيس الدولة العثمانية على يد الابن الاصغر لارطغرل عثمان الغازي، ويمكنكم متابعة حلقات المسلسل اولا بأول على قناة الفجر، وسوق نستعرض لكم في هذا المقال تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات.
استقبل تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات
قناة الفجر تعرض محتوى مميز وفريد جعلها ضمن قائمة القنوات الفضائية الأعلى في نسبة المشاهدة بالوطن العربي، وذلك بسبب الأعمال التاريخية والدرامية المميزة التي تعرض على شاشتها حصريا، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل المؤسس عثمان بطولة النجم التركي المشهور بوراك اوزجيفيت والذي القناة حلقة جديدة منه كل خميس في تمام الساعة الثامنة مساء، المسلسل حقق نجاح كبير جعله يستمر للموسم الخامس حيث تعرض هذا الأسبوع الحلقة رقم 157 والتي سوف تشهد العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، ولمحبي المسلسل والراغبين في متابعته على شاشات التلفاز نقدم لكم فيما يلي تردد قناة الفجر الفضائية :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة الفجر عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11034
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6