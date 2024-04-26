قيامة عثمان على تلفزيونك.. استقبل تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات Nilesat نزلها وعيش في التركي

استقبل تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات

قناة الفجر تعرض محتوى مميز وفريد جعلها ضمن قائمة القنوات الفضائية الأعلى في نسبة المشاهدة بالوطن العربي، وذلك بسبب الأعمال التاريخية والدرامية المميزة التي تعرض على شاشتها حصريا، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل المؤسس عثمان بطولة النجم التركي المشهور بوراك اوزجيفيت والذي القناة حلقة جديدة منه كل خميس في تمام الساعة الثامنة مساء، المسلسل حقق نجاح كبير جعله يستمر للموسم الخامس حيث تعرض هذا الأسبوع الحلقة رقم 157 والتي سوف تشهد العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، ولمحبي المسلسل والراغبين في متابعته على شاشات التلفاز نقدم لكم فيما يلي تردد قناة الفجر الفضائية :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4